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الغابون: رفع التدابير للحد من تفشي فيروس كورونا

بدء تطبيق الحجر الصحي في العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا

أعلنت السلطات في الغابون، أنها ستبدأ من اليوم في تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا.

وأفاد رئيس الوزراء الغابوني جوليان نكوجي بيكالي، بأن فرض الحجر الصحي يمكن أن يتم تمديده إذا استدعت الضرورة؛ موضحًا أن أماكن بيع الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات التنظيف ستكون مفتوحة.

ودعا بيكالي، الشعب إلى التزام الحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

الجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها بالغابون يوم 13 مارس الماضي؛ حيث بلغ عدد الإصابات حتى يوم أمس 44، توفي منهم شخص واحد، وتعافى مصاب آخر.

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الغابون: رفع التدابير للحد من تفشي فيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات في الغابون، أنها ستبدأ من اليوم في تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا.

وأفاد رئيس الوزراء الغابوني جوليان نكوجي بيكالي، بأن فرض الحجر الصحي يمكن أن يتم تمديده إذا استدعت الضرورة؛ موضحًا أن أماكن بيع الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات التنظيف ستكون مفتوحة.

ودعا بيكالي، الشعب إلى التزام الحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

الجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها بالغابون يوم 13 مارس الماضي؛ حيث بلغ عدد الإصابات حتى يوم أمس 44، توفي منهم شخص واحد، وتعافى مصاب آخر.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:24 AM

الغابون: رفع التدابير للحد من تفشي فيروس كورونا

بدء تطبيق الحجر الصحي في العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات في الغابون، أنها ستبدأ من اليوم في تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا.

وأفاد رئيس الوزراء الغابوني جوليان نكوجي بيكالي، بأن فرض الحجر الصحي يمكن أن يتم تمديده إذا استدعت الضرورة؛ موضحًا أن أماكن بيع الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات التنظيف ستكون مفتوحة.

ودعا بيكالي، الشعب إلى التزام الحجر الصحي والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

الجدير بالذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها بالغابون يوم 13 مارس الماضي؛ حيث بلغ عدد الإصابات حتى يوم أمس 44، توفي منهم شخص واحد، وتعافى مصاب آخر.

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