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جامعة تبوك تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ مساعد"

في تخصصات مختلفة داخل المدينة وفي الفروع بالمحافظات التابعة للمنطقة

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء؛ وذلك في عدد من الكليات، وفي تخصصات مختلفة داخل مدينة تبوك، وفي فروع الجامعة بالمحافظات التابعة للمنطقة.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًّا بدءًا من اليوم، ويستمر حتى تاريخ 29/ 12/ 1442هـ؛ وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي www.ut.edu.sa.

وأفادت الجامعة بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة "الدكتوراه" أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وتقدير "جيد" فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه، وامتدادًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير، أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة، وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل، وألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٥ سنة عند تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة تبوك تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ مساعد"
سبق

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء؛ وذلك في عدد من الكليات، وفي تخصصات مختلفة داخل مدينة تبوك، وفي فروع الجامعة بالمحافظات التابعة للمنطقة.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًّا بدءًا من اليوم، ويستمر حتى تاريخ 29/ 12/ 1442هـ؛ وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي www.ut.edu.sa.

وأفادت الجامعة بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة "الدكتوراه" أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وتقدير "جيد" فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه، وامتدادًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير، أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة، وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل، وألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٥ سنة عند تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:18 PM

جامعة تبوك تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ مساعد"

في تخصصات مختلفة داخل المدينة وفي الفروع بالمحافظات التابعة للمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء؛ وذلك في عدد من الكليات، وفي تخصصات مختلفة داخل مدينة تبوك، وفي فروع الجامعة بالمحافظات التابعة للمنطقة.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًّا بدءًا من اليوم، ويستمر حتى تاريخ 29/ 12/ 1442هـ؛ وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي www.ut.edu.sa.

وأفادت الجامعة بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة "الدكتوراه" أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وتقدير "جيد" فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه، وامتدادًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير، أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة، وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل، وألا يتجاوز عمر المتقدم ٤٥ سنة عند تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

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