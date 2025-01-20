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هارفارد الأمريكية تصنّف القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة

بعد دراسات علمية مطولة

صنّفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة -ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي- فقد استشهدت لجنة التصنيف بجامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجّه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هارفارد الأمريكية تصنّف القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة
سبق

صنّفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة -ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي- فقد استشهدت لجنة التصنيف بجامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجّه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
05:48 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
06:45 PM

هارفارد الأمريكية تصنّف القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة

بعد دراسات علمية مطولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,300

صنّفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة -ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي- فقد استشهدت لجنة التصنيف بجامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجّه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

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