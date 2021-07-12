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وزير الإسكان يدشن تطبيق "إتمام" لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين

لتسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات

دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم المنصة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، التي تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف لتقديم نحو 36 خدمة إلكترونية؛ وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات من خلال منصة إلكترونية واحدة تضم كافة أطراف العلاقة.

وأوضح المركز أن المنصة ستمكّن المطورين العقاريين من الاستفادة من خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمتها، كما تتيح المنصة الحصول على عدة خدمات إضافية، منها تذاكر الدعم، حجز المواعيد، تقارير إحصائية لطلبات المُطور وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويتيح تطبيق "إتمام" للمطورين متابعة الطلبات المُقدمة من قِبلهم عن طريق منصة إتمام والتعرّف على جميع أنواع الخدمات المُقدمة من خلال المنصة، فيما صُمّم التطبيق ليُقدم تجربة مميّزة ومناسبة لاحتياجات المطورين العقاريين تُسهل تقديم وعرض الخدمات بناءً على هوية كل خدمة، إضافة إلى تفعيل الأدوات التقنية المساعدة للمطورين بالمنصة، كما يتميز بتقديم عدة خدمات منها استعراض الطلبات المرفوعة ومتابعة حالتها، واستعراض جميع الخدمات التي يقدمها إتمام ومتطلبات كل خدمة، وحجز موعد للاستفادة من الخدمات الاستشارية، وتقديم تذكرة دعم للمطور العقاري ومتابعة حالتها، ومعلومات التواصل مع المركز ومواقع الفروع، وتوفير إحصائيات عن طلبات المطور العقاري.

ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" من خلال تطوير البنية الرقمية إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المُتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة.

وزير الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإسكان يدشن تطبيق "إتمام" لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين
سبق

دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم المنصة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، التي تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف لتقديم نحو 36 خدمة إلكترونية؛ وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات من خلال منصة إلكترونية واحدة تضم كافة أطراف العلاقة.

وأوضح المركز أن المنصة ستمكّن المطورين العقاريين من الاستفادة من خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمتها، كما تتيح المنصة الحصول على عدة خدمات إضافية، منها تذاكر الدعم، حجز المواعيد، تقارير إحصائية لطلبات المُطور وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويتيح تطبيق "إتمام" للمطورين متابعة الطلبات المُقدمة من قِبلهم عن طريق منصة إتمام والتعرّف على جميع أنواع الخدمات المُقدمة من خلال المنصة، فيما صُمّم التطبيق ليُقدم تجربة مميّزة ومناسبة لاحتياجات المطورين العقاريين تُسهل تقديم وعرض الخدمات بناءً على هوية كل خدمة، إضافة إلى تفعيل الأدوات التقنية المساعدة للمطورين بالمنصة، كما يتميز بتقديم عدة خدمات منها استعراض الطلبات المرفوعة ومتابعة حالتها، واستعراض جميع الخدمات التي يقدمها إتمام ومتطلبات كل خدمة، وحجز موعد للاستفادة من الخدمات الاستشارية، وتقديم تذكرة دعم للمطور العقاري ومتابعة حالتها، ومعلومات التواصل مع المركز ومواقع الفروع، وتوفير إحصائيات عن طلبات المطور العقاري.

ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" من خلال تطوير البنية الرقمية إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المُتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:42 PM

وزير الإسكان يدشن تطبيق "إتمام" لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين

لتسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم المنصة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، التي تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف لتقديم نحو 36 خدمة إلكترونية؛ وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات من خلال منصة إلكترونية واحدة تضم كافة أطراف العلاقة.

وأوضح المركز أن المنصة ستمكّن المطورين العقاريين من الاستفادة من خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمتها، كما تتيح المنصة الحصول على عدة خدمات إضافية، منها تذاكر الدعم، حجز المواعيد، تقارير إحصائية لطلبات المُطور وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويتيح تطبيق "إتمام" للمطورين متابعة الطلبات المُقدمة من قِبلهم عن طريق منصة إتمام والتعرّف على جميع أنواع الخدمات المُقدمة من خلال المنصة، فيما صُمّم التطبيق ليُقدم تجربة مميّزة ومناسبة لاحتياجات المطورين العقاريين تُسهل تقديم وعرض الخدمات بناءً على هوية كل خدمة، إضافة إلى تفعيل الأدوات التقنية المساعدة للمطورين بالمنصة، كما يتميز بتقديم عدة خدمات منها استعراض الطلبات المرفوعة ومتابعة حالتها، واستعراض جميع الخدمات التي يقدمها إتمام ومتطلبات كل خدمة، وحجز موعد للاستفادة من الخدمات الاستشارية، وتقديم تذكرة دعم للمطور العقاري ومتابعة حالتها، ومعلومات التواصل مع المركز ومواقع الفروع، وتوفير إحصائيات عن طلبات المطور العقاري.

ويهدف مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" من خلال تطوير البنية الرقمية إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المُتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة.

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