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"مركز إدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

المركز الوطني لإدارة الدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز إدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:52 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:53 PM

"مركز إدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
340

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

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