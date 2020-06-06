النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراض

كل الحالات واردة من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.

وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراض
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.

وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:24 AM

الصين: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وحالتين دون أعراض

كل الحالات واردة من الخارج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
716

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحلول يوم الجمعة نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج.

وأكدت اللجنة أيضاً حالتَي إصابة جديدتيْن بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين، إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,268
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,929

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة