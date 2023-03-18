وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-18 أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً. وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:51 AM

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش





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أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.