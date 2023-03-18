ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً
حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش
أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.
الهند
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-18
أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:51 AM
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً
حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش
أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.