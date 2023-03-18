النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً

حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً
سبق

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:51 AM

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً

حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
530

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,839
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,722
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,852

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة