بمشاركة أبرز النجوم.. العلا تحتضن "ليالي الموسيقى الفارسية"

"شتاء طنطورة" يواصل مدّ جسور التواصل مع الشرق والغرب

تشهد العلا احتفالية جديدة ضمن موسم "شتاء طنطورة"، حيث يقوم بإحياء الليلة الكبيرة سبعة من أبرز المطربين والموسيقيين في الفن الفارسي، وينقلها عدد من الوسائل الإعلامية الدولية.

وعلى مسرح "مرايا" في محافظة العلا، سيقام حفل "ليالي الموسيقى الفارسية" خلال يومي 5 و6 من مارس المقبل، وذلك ضمن بادرة بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب.

وسيحيي الحفل نخبة من أبرز رموز الموسيقى الفارسية هم: شهرام شبره، ولیلا فروهر، وابي، وساسي، وشادمهر عقیلی، وأندى، وآرش لباف، الذين قدموا من أنحاء العالم؛ للمشاركة في موسم طنطورة.

ويأتي تنظيم الحفل تأكيداً على إبراز المحافظة كمهدٍ للحضارات والثقافات المتعددة عبر كل العصور، وترسيخ مكانة مهرجان "شتاء طنطورة"؛ كمنارة إشعاع حضاري وثقافي على خارطة الفعاليات في المنطقة.

ومن المقرر أن يحظى حفل ليالي الموسيقى الفارسية بتغطية من عدة وسائل إعلامية عربية وعالمية عبر تغطيات وبث مباشر، ومن خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي لجميع دول العالم ولمحبي الفن والموسيقى.

ودعت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء طنطورة الراغبين في الاستزادة من المعلومات، وحضور الحفلات الفنيّة والمشاركة في مختلف فعاليات المهرجان، إلى حجز التذاكر عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com.