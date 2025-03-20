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"الموارد" تقوم بجولات تفقدية لفروعها الإيوائية

ضمن خططها الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

تفقّد المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين؛ الفروع الإيوائية التابعة للوزارة بمنطقة الرياض؛ لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة فيها.

وشملت الجولة مراكز التأهيل الشامل للمعاقين للذكور والإناث بالدرعية والتأهيل الشامل للمعاقين بالرياض، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض.

تأتي هذه الجولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل في الفروع الإيوائية في فترة تعليق العمل الحالية.

والتقى "البابطين"؛ عدداً من الموظفين والموظفات والنزلاء في تلك الدور والمراكز واطمأن على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما شدّد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتأكّد من سلامة جميع العاملين بالكشف المستمر عليهم؛ لضمان سلامة المستفيدين ووقايتهم من العدوى.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكّدت استمرار العمل بالفروع الإيوائية بالمناطق التي تقتضي طبيعة عملها المناوبات على مدار الساعة وتغطيتها بالعدد المناسب من الموظفين والموظفات لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد" تقوم بجولات تفقدية لفروعها الإيوائية
سبق

تفقّد المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين؛ الفروع الإيوائية التابعة للوزارة بمنطقة الرياض؛ لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة فيها.

وشملت الجولة مراكز التأهيل الشامل للمعاقين للذكور والإناث بالدرعية والتأهيل الشامل للمعاقين بالرياض، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض.

تأتي هذه الجولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل في الفروع الإيوائية في فترة تعليق العمل الحالية.

والتقى "البابطين"؛ عدداً من الموظفين والموظفات والنزلاء في تلك الدور والمراكز واطمأن على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما شدّد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتأكّد من سلامة جميع العاملين بالكشف المستمر عليهم؛ لضمان سلامة المستفيدين ووقايتهم من العدوى.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكّدت استمرار العمل بالفروع الإيوائية بالمناطق التي تقتضي طبيعة عملها المناوبات على مدار الساعة وتغطيتها بالعدد المناسب من الموظفين والموظفات لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:05 PM

"الموارد" تقوم بجولات تفقدية لفروعها الإيوائية

ضمن خططها الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين؛ الفروع الإيوائية التابعة للوزارة بمنطقة الرياض؛ لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة فيها.

وشملت الجولة مراكز التأهيل الشامل للمعاقين للذكور والإناث بالدرعية والتأهيل الشامل للمعاقين بالرياض، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض.

تأتي هذه الجولة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل في الفروع الإيوائية في فترة تعليق العمل الحالية.

والتقى "البابطين"؛ عدداً من الموظفين والموظفات والنزلاء في تلك الدور والمراكز واطمأن على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما شدّد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتأكّد من سلامة جميع العاملين بالكشف المستمر عليهم؛ لضمان سلامة المستفيدين ووقايتهم من العدوى.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكّدت استمرار العمل بالفروع الإيوائية بالمناطق التي تقتضي طبيعة عملها المناوبات على مدار الساعة وتغطيتها بالعدد المناسب من الموظفين والموظفات لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

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