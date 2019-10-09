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في اجتماع لجنة التوطين بالباحة .. مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل

إضافة إلى بحث احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة أحمد بن صالح السياري، بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين.

وفي بداية الاجتماع، أكد وكيل الإمارة المكلف أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة حيال أهمية العمل على توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية بما يتناسب مع سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك، مع وجوب قيام اللجان الميدانية بدورها في مراقبة توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

عقب ذلك، ناقش المجتمعون عددًا من النقاط واستعراض ما تم إنجازه من مهام وجهود خلال الفترة الماضية وفق ما جاء في وثيقة توطين المناطق, بالإضافة إلى مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل، والعمل على حل المعوقات إن وجدت وفق الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى مناقشة احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها.

كما تم مناقشة المهن التي تم توطينها وما حققته من أهداف والعمل على دعم الشباب وتحفيزهم من خلال تلك المهن.

وقد اُتخذ عددٌ من التوصيات ومن أبرزها عمل قاعدة بيانات لحصر الوظائف الشاغرة الموجودة في سوق العمل بالمنطقة والبدء في دراسة طلبات التوظيف الحالية وتوظيفهم في أسرع وقت ممكن وتكليف صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير حول فرص العمل المتاحة بالمنطقة وعدد طالبي العمل بكل التخصصات مع تزويد اللجنة بالمجالات المراد توطينها بالإضافة إلى تكليف الغرفة التجارية بضرورة مناقشة التوطين مع القطاع الخاص والعمل على إزالة أي عوائق لتحقيق الأهداف المرجوة من التوطين.

وقد حضر الاجتماع؛ مدير عام الإدارة العامة للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، ومديرو الإدارات المعنية.

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في اجتماع لجنة التوطين بالباحة .. مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل
سبق

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة أحمد بن صالح السياري، بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين.

وفي بداية الاجتماع، أكد وكيل الإمارة المكلف أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة حيال أهمية العمل على توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية بما يتناسب مع سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك، مع وجوب قيام اللجان الميدانية بدورها في مراقبة توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

عقب ذلك، ناقش المجتمعون عددًا من النقاط واستعراض ما تم إنجازه من مهام وجهود خلال الفترة الماضية وفق ما جاء في وثيقة توطين المناطق, بالإضافة إلى مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل، والعمل على حل المعوقات إن وجدت وفق الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى مناقشة احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها.

كما تم مناقشة المهن التي تم توطينها وما حققته من أهداف والعمل على دعم الشباب وتحفيزهم من خلال تلك المهن.

وقد اُتخذ عددٌ من التوصيات ومن أبرزها عمل قاعدة بيانات لحصر الوظائف الشاغرة الموجودة في سوق العمل بالمنطقة والبدء في دراسة طلبات التوظيف الحالية وتوظيفهم في أسرع وقت ممكن وتكليف صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير حول فرص العمل المتاحة بالمنطقة وعدد طالبي العمل بكل التخصصات مع تزويد اللجنة بالمجالات المراد توطينها بالإضافة إلى تكليف الغرفة التجارية بضرورة مناقشة التوطين مع القطاع الخاص والعمل على إزالة أي عوائق لتحقيق الأهداف المرجوة من التوطين.

وقد حضر الاجتماع؛ مدير عام الإدارة العامة للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، ومديرو الإدارات المعنية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:49 AM

في اجتماع لجنة التوطين بالباحة .. مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل

إضافة إلى بحث احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة أحمد بن صالح السياري، بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، أمس الثلاثاء اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين.

وفي بداية الاجتماع، أكد وكيل الإمارة المكلف أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة حيال أهمية العمل على توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية بما يتناسب مع سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك، مع وجوب قيام اللجان الميدانية بدورها في مراقبة توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

عقب ذلك، ناقش المجتمعون عددًا من النقاط واستعراض ما تم إنجازه من مهام وجهود خلال الفترة الماضية وفق ما جاء في وثيقة توطين المناطق, بالإضافة إلى مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل، والعمل على حل المعوقات إن وجدت وفق الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى مناقشة احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها.

كما تم مناقشة المهن التي تم توطينها وما حققته من أهداف والعمل على دعم الشباب وتحفيزهم من خلال تلك المهن.

وقد اُتخذ عددٌ من التوصيات ومن أبرزها عمل قاعدة بيانات لحصر الوظائف الشاغرة الموجودة في سوق العمل بالمنطقة والبدء في دراسة طلبات التوظيف الحالية وتوظيفهم في أسرع وقت ممكن وتكليف صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع عددٍ من الجهات المعنية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير حول فرص العمل المتاحة بالمنطقة وعدد طالبي العمل بكل التخصصات مع تزويد اللجنة بالمجالات المراد توطينها بالإضافة إلى تكليف الغرفة التجارية بضرورة مناقشة التوطين مع القطاع الخاص والعمل على إزالة أي عوائق لتحقيق الأهداف المرجوة من التوطين.

وقد حضر الاجتماع؛ مدير عام الإدارة العامة للتوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، ومديرو الإدارات المعنية.

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