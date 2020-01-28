"تعليم الأفلاج" ينفّذ 9 آلاف ساعة تدريبية لـ1450 قائدة ومعلمة

72 برنامجًا قدّمتها 62 مدربة شَمِلت مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية

أنهت إدارة التعليم بالأفلاج، خلال الفصل الأول من هذا العام؛ من خلال إدارة التطوير المهني التعليمي "بنات"، تنفيذ أكثر من 9 آلاف ساعة تدريبية، استفاد منها 1450 قائدة ومعلمة.

وأقامت 62 مدربة، 72 برنامجًا تدريبيًّا استهدف خلاله قائدات المدارس والمعلمات، شَمِلت التخطيط الاستراتيجي ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والتدريب على إرشادات ودعم الأطفال ذوي الإعاقة، وتفعيل أيقونة نظام نور، كذلك شملت البرامج، التدريبَ على برنامج "نحو تحصيل مرتفع"، والتدريب على حقيبة "بإبداعي حققت تعليمًا نشيطًا".

وشملت البرامج المبادئَ الأساسية للمشروع العلمي "إبداع 2020"، والتخطيط الفعال للمناهج، وتأهيل القائدات الجدد، ومؤشر نواتج التعلم، وأسس بناء الاختبارات وتجويدها، والقيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة، وقياس مهارات التفكير العليا، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الاجتماعية، وغيرها من البرامج والمبادرات.

ولتوطين التدريب في المدارس تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل في عدد من مدارس المحافظة؛ لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على سير العملية التعليمية بالميدان التربوي.