النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4250 مستفيدًا من عيادات الأسنان بمستشفى صامطة

على مدار الأشهر الـ5 الماضية من العام الحالي 2019م

قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.

وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
4250 مستفيدًا من عيادات الأسنان بمستشفى صامطة
سبق

قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.

وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
01:35 PM

4250 مستفيدًا من عيادات الأسنان بمستشفى صامطة

على مدار الأشهر الـ5 الماضية من العام الحالي 2019م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
60

قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.

وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,672
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,509
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,445
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,289

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة