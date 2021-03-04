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مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية" وجمعية "زمزم" بمكة

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله المطرفي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات وتقديم الخدمات العلاجية والأجهزة المساندة للمرضى المحتاجين.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية" وجمعية "زمزم" بمكة
سبق

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله المطرفي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات وتقديم الخدمات العلاجية والأجهزة المساندة للمرضى المحتاجين.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:00 PM

مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية" وجمعية "زمزم" بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله المطرفي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات وتقديم الخدمات العلاجية والأجهزة المساندة للمرضى المحتاجين.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني.

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