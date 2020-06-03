النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

بالصور.. "بلدية جدة" تزيل مباني آيلة للسقوط بحي السلامة للبدء في تطويره

بعد رصد مخالفات داخله ومساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة

أزالت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، مباني آيلة للسقوط بشارع حراء بحي السلامة الشعبي؛ وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي؛ ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة.

وأضاف المهندس الجدعاني أنه تمت إزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان".

يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من أخطار انتقال العدوى.

وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحالّ التجارية للإجراءات الاحترازية؛ حيث تم إغلاق المحالّ المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "بلدية جدة" تزيل مباني آيلة للسقوط بحي السلامة للبدء في تطويره
سبق

أزالت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، مباني آيلة للسقوط بشارع حراء بحي السلامة الشعبي؛ وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي؛ ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة.

وأضاف المهندس الجدعاني أنه تمت إزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان".

يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من أخطار انتقال العدوى.

وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحالّ التجارية للإجراءات الاحترازية؛ حيث تم إغلاق المحالّ المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:10 PM

بالصور.. "بلدية جدة" تزيل مباني آيلة للسقوط بحي السلامة للبدء في تطويره

بعد رصد مخالفات داخله ومساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,317

أزالت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، مباني آيلة للسقوط بشارع حراء بحي السلامة الشعبي؛ وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي؛ ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة.

وأضاف المهندس الجدعاني أنه تمت إزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان".

يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من أخطار انتقال العدوى.

وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحالّ التجارية للإجراءات الاحترازية؛ حيث تم إغلاق المحالّ المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,860

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة