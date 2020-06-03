بالصور.. "بلدية جدة" تزيل مباني آيلة للسقوط بحي السلامة للبدء في تطويره

بعد رصد مخالفات داخله ومساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة

أزالت بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، مباني آيلة للسقوط بشارع حراء بحي السلامة الشعبي؛ وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي.



وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي؛ ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة.



وأضاف المهندس الجدعاني أنه تمت إزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان".



يذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقًا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من أخطار انتقال العدوى.



وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحالّ التجارية للإجراءات الاحترازية؛ حيث تم إغلاق المحالّ المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.