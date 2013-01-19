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حاول العبور.. دهس مقيم سوداني على طريق الشرائع - مكة

نتج منه إصابات بليغة ونُقل إلى المستشفى

تعرَّض وافد من الجنسية السودانية لحادث دهس على طريق "الشرائع - مكة" مساء أمس، نتج منه إصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إثرها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا أمس، يفيد بوجود شخص على طريق "الشرائع - مكة"، تعرَّض لحادث دهس.

وبحسب المعلومات، فإن الشخص كان يريد عبور الطريق العام قبل أن تصطدم به سيارة؛ ما أدى لإصابته بكسور بليغة متفرقة بالجسم.

من جانبها، باشرت فِرق الهلال الأحمر والمرور الحادث، وبعد الكشف على المصاب اتضح أنه أُصيب بإصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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حاول العبور.. دهس مقيم سوداني على طريق الشرائع - مكة
سبق

تعرَّض وافد من الجنسية السودانية لحادث دهس على طريق "الشرائع - مكة" مساء أمس، نتج منه إصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إثرها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا أمس، يفيد بوجود شخص على طريق "الشرائع - مكة"، تعرَّض لحادث دهس.

وبحسب المعلومات، فإن الشخص كان يريد عبور الطريق العام قبل أن تصطدم به سيارة؛ ما أدى لإصابته بكسور بليغة متفرقة بالجسم.

من جانبها، باشرت فِرق الهلال الأحمر والمرور الحادث، وبعد الكشف على المصاب اتضح أنه أُصيب بإصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:49 AM

حاول العبور.. دهس مقيم سوداني على طريق الشرائع - مكة

نتج منه إصابات بليغة ونُقل إلى المستشفى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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72

تعرَّض وافد من الجنسية السودانية لحادث دهس على طريق "الشرائع - مكة" مساء أمس، نتج منه إصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إثرها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا أمس، يفيد بوجود شخص على طريق "الشرائع - مكة"، تعرَّض لحادث دهس.

وبحسب المعلومات، فإن الشخص كان يريد عبور الطريق العام قبل أن تصطدم به سيارة؛ ما أدى لإصابته بكسور بليغة متفرقة بالجسم.

من جانبها، باشرت فِرق الهلال الأحمر والمرور الحادث، وبعد الكشف على المصاب اتضح أنه أُصيب بإصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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