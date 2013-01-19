حاول العبور.. دهس مقيم سوداني على طريق الشرائع - مكة

نتج منه إصابات بليغة ونُقل إلى المستشفى

تعرَّض وافد من الجنسية السودانية لحادث دهس على طريق "الشرائع - مكة" مساء أمس، نتج منه إصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إثرها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا أمس، يفيد بوجود شخص على طريق "الشرائع - مكة"، تعرَّض لحادث دهس.

وبحسب المعلومات، فإن الشخص كان يريد عبور الطريق العام قبل أن تصطدم به سيارة؛ ما أدى لإصابته بكسور بليغة متفرقة بالجسم.

من جانبها، باشرت فِرق الهلال الأحمر والمرور الحادث، وبعد الكشف على المصاب اتضح أنه أُصيب بإصابات، وُصفت بالبليغة؛ ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.