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برنامج "قارن" ينجح في خفض أسعار فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80%

ينشر جداول دورية بأثمان الخدمة في المختبرات والمراكز المعتمدة

نجح برنامج قارن، الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك في مايو 2017م، في الإسهام في خفض أسعار فحص فيروس كورونا (PCR)، وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت ٨٠ في المئة في بعض المراكز؛ وذلك من خلال نشر جداول دورية تشمل أسعار تلك الخدمة في المراكز والمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مما ساهم في زيادة التنافس بين المراكز ومبادرتها إلى خفض الأسعار من تلقاء نفسها، لتظفر بأكبر عدد من طالبي الفحص وشهادة السفر.

ونشر البرنامج مقارنات أسعار فحص كورونا لأول مرة في يوليو 2020م، مع تحديثها شهرياً، بناء على الأسعار التي تزود المراكز والمختبرات الجمعية بها، وذلك كما يتضح من الرابط التالي: https://t.co/wyiFJXIH0u?amp=1 وعلى سبيل المثال فإن سعر فحص كورونا في "مختبرات البرج" في مدينة الرياض كان يعادل ألف ريال في شهر يوليو الماضي، وانخفض تدريجياً ليصبح 260 ريالاً في شهر مايو الجاري.

و"قارن"، هو برنامج لمقارنة الأسعار بين المنتجات والخدمات الأساسية، لتزويد المستهلك بأسعار عدد من المنتجات والخدمات الأساسية لدى بعض المؤسسات والشركات، لتسهيل الوصول إلى مقارنة عادلة للأسعار، ولرفع مستوى التنافس بين المؤسسات والشركات، لمصلحة المستهلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "قارن" ينجح في خفض أسعار فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80%
سبق

نجح برنامج قارن، الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك في مايو 2017م، في الإسهام في خفض أسعار فحص فيروس كورونا (PCR)، وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت ٨٠ في المئة في بعض المراكز؛ وذلك من خلال نشر جداول دورية تشمل أسعار تلك الخدمة في المراكز والمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مما ساهم في زيادة التنافس بين المراكز ومبادرتها إلى خفض الأسعار من تلقاء نفسها، لتظفر بأكبر عدد من طالبي الفحص وشهادة السفر.

ونشر البرنامج مقارنات أسعار فحص كورونا لأول مرة في يوليو 2020م، مع تحديثها شهرياً، بناء على الأسعار التي تزود المراكز والمختبرات الجمعية بها، وذلك كما يتضح من الرابط التالي: https://t.co/wyiFJXIH0u?amp=1 وعلى سبيل المثال فإن سعر فحص كورونا في "مختبرات البرج" في مدينة الرياض كان يعادل ألف ريال في شهر يوليو الماضي، وانخفض تدريجياً ليصبح 260 ريالاً في شهر مايو الجاري.

و"قارن"، هو برنامج لمقارنة الأسعار بين المنتجات والخدمات الأساسية، لتزويد المستهلك بأسعار عدد من المنتجات والخدمات الأساسية لدى بعض المؤسسات والشركات، لتسهيل الوصول إلى مقارنة عادلة للأسعار، ولرفع مستوى التنافس بين المؤسسات والشركات، لمصلحة المستهلك.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
07:57 PM

برنامج "قارن" ينجح في خفض أسعار فحص "كورونا" وشهادات السفر بنسبة 80%

ينشر جداول دورية بأثمان الخدمة في المختبرات والمراكز المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح برنامج قارن، الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك في مايو 2017م، في الإسهام في خفض أسعار فحص فيروس كورونا (PCR)، وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت ٨٠ في المئة في بعض المراكز؛ وذلك من خلال نشر جداول دورية تشمل أسعار تلك الخدمة في المراكز والمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مما ساهم في زيادة التنافس بين المراكز ومبادرتها إلى خفض الأسعار من تلقاء نفسها، لتظفر بأكبر عدد من طالبي الفحص وشهادة السفر.

ونشر البرنامج مقارنات أسعار فحص كورونا لأول مرة في يوليو 2020م، مع تحديثها شهرياً، بناء على الأسعار التي تزود المراكز والمختبرات الجمعية بها، وذلك كما يتضح من الرابط التالي: https://t.co/wyiFJXIH0u?amp=1 وعلى سبيل المثال فإن سعر فحص كورونا في "مختبرات البرج" في مدينة الرياض كان يعادل ألف ريال في شهر يوليو الماضي، وانخفض تدريجياً ليصبح 260 ريالاً في شهر مايو الجاري.

و"قارن"، هو برنامج لمقارنة الأسعار بين المنتجات والخدمات الأساسية، لتزويد المستهلك بأسعار عدد من المنتجات والخدمات الأساسية لدى بعض المؤسسات والشركات، لتسهيل الوصول إلى مقارنة عادلة للأسعار، ولرفع مستوى التنافس بين المؤسسات والشركات، لمصلحة المستهلك.

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