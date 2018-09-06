"مكي" إلى المرتبة الثالثة عشرة بالشؤون البلدية والقروية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قراراً بترقية رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

ومن جهته، قدّم "مكي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، كما أعرب عن شكره وامتنانه لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، على دعمه المتواصل لكافة منسوبي الأمانة ورؤساء البلديات التابعة والمرتبطة؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الترقية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الأكمل.