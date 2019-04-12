وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:47 AM

53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عمان العدد الكلي للحالات في السلطنة 559





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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.