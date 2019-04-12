53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت وفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 559 وعدد الوفيات 3.