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مدير تعليم عسير يقف على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني التسعين

أكد أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس؛ اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية.

وشدّد "الجوني" على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز المناسبة، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله – في تنمية الإنسان والمكان والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كل المجالات، وإبراز دورها ومكانتها العالمية.

وبحث المجتمعون توزيع المهام المسندة للجنة الاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي تستحقه والاهتمام بها على مستوى المكاتب والمدارس، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم عسير يقف على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني التسعين
سبق

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس؛ اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية.

وشدّد "الجوني" على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز المناسبة، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله – في تنمية الإنسان والمكان والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كل المجالات، وإبراز دورها ومكانتها العالمية.

وبحث المجتمعون توزيع المهام المسندة للجنة الاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي تستحقه والاهتمام بها على مستوى المكاتب والمدارس، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:40 PM

مدير تعليم عسير يقف على استعدادات الاحتفال باليوم الوطني التسعين

أكد أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات

A A A
بندر آل عوض - عسير
1
1,033

عقد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس؛ اجتماعًا مع اللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية.

وشدّد "الجوني" على أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز المناسبة، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله – في تنمية الإنسان والمكان والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في كل المجالات، وإبراز دورها ومكانتها العالمية.

وبحث المجتمعون توزيع المهام المسندة للجنة الاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي تستحقه والاهتمام بها على مستوى المكاتب والمدارس، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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