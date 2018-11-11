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شاهد .. "العيسى" يدشّن مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي

تُعرِّف الطلاب على المهن والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم اليومية

دشّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ صباح اليوم، مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي التي تنفذ بإشراف وكالة الأداء التعليمي وشركة تتيكو في ثانوية الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكان العيسى؛ قد أكد خلال توقيع اتفاقية مبادرة "ماهر"، "أن المبادرة تعنى بتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية مما يحقق تزويد الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم في حياتهم اليومية".

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الدراسات الخاصة بمتطلبات المدارس والورش الفنية والمناهج.

يُذكر أن وزارة التعليم نظّمت أخيراً بالتعاون مع "تطوير لتقنيات التعليم" برنامجاً تدريبياً لإعداد وتدريب ما يزيد على 250 معلماً ومعلمة على معامل ورش التصنيع الرقمي ضمن نطاق مبادرة ماهر حتى يكونوا رواد هذه المبادرة وتأهيلهم لتوصيل الخبرات التعليمية للطلاب والطالبات.

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شاهد .. "العيسى" يدشّن مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي
سبق

دشّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ صباح اليوم، مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي التي تنفذ بإشراف وكالة الأداء التعليمي وشركة تتيكو في ثانوية الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكان العيسى؛ قد أكد خلال توقيع اتفاقية مبادرة "ماهر"، "أن المبادرة تعنى بتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية مما يحقق تزويد الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم في حياتهم اليومية".

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الدراسات الخاصة بمتطلبات المدارس والورش الفنية والمناهج.

يُذكر أن وزارة التعليم نظّمت أخيراً بالتعاون مع "تطوير لتقنيات التعليم" برنامجاً تدريبياً لإعداد وتدريب ما يزيد على 250 معلماً ومعلمة على معامل ورش التصنيع الرقمي ضمن نطاق مبادرة ماهر حتى يكونوا رواد هذه المبادرة وتأهيلهم لتوصيل الخبرات التعليمية للطلاب والطالبات.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:17 AM

شاهد .. "العيسى" يدشّن مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي

تُعرِّف الطلاب على المهن والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم اليومية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,201

دشّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ صباح اليوم، مبادرة "ماهر" وورش الابتكار والتصنيع الرقمي التي تنفذ بإشراف وكالة الأداء التعليمي وشركة تتيكو في ثانوية الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكان العيسى؛ قد أكد خلال توقيع اتفاقية مبادرة "ماهر"، "أن المبادرة تعنى بتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية مما يحقق تزويد الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم في حياتهم اليومية".

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الدراسات الخاصة بمتطلبات المدارس والورش الفنية والمناهج.

يُذكر أن وزارة التعليم نظّمت أخيراً بالتعاون مع "تطوير لتقنيات التعليم" برنامجاً تدريبياً لإعداد وتدريب ما يزيد على 250 معلماً ومعلمة على معامل ورش التصنيع الرقمي ضمن نطاق مبادرة ماهر حتى يكونوا رواد هذه المبادرة وتأهيلهم لتوصيل الخبرات التعليمية للطلاب والطالبات.

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