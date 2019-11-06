بريطانيا.. "جونسون" يقدم استقالته من رئاسة الوزراء ويحذّر من زعيم حزب العمال

قال: هذا الإجراء الأول الذي سأعمله حال فوزي في الانتخابات

قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء؛ استقالته للملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.



والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام؛ حيث طلب منها سماحًا لحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة إشكالية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر.



وحذر "جونسون" في كلمة له خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت؛ الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات، وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".

