الاحتلال يداهم مؤسسات ثقافية فلسطينية في القدس ويعتقل اثنين

السلطة طالبت المجتمع الدولي بحماية المقار

ذكر مسؤولون فلسطينيون اليوم (الأربعاء)، أن الاحتلال الإسرائيلي داهم مؤسسات ثقافية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة وفتشها، كما داهم منازل القائمين على إدارتها وقبض عليهم.

ونشر مركز يبوس الثقافي الذي تأسس في 1995 ويقع على بعد أمتار من أسوار البلدة القديمة للقدس بصفحته على فيسبوك صورا لأفراد بلباس مدني وآخرين في زي الشرطة يفتشون مقره، وفقاً لـ"رويترز"

وبين المركز في تعليق مصاحب أن قوات الاحتلال ترافقها عناصر المخابرات تقتاد كلاً من مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس، ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، من منزلهما إلى مركز يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى وتبدأ بمصادرة ملفات وممتلكات للمركز والمعهد وتخبرهم بأنهم موقوفين على ذمة التحقيق.





في غضون ذلك، استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية الاعتقال وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها.

وطالبت الوزارة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي خاصة المقدسية.