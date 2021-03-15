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العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها

منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ دعوة المنظمة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها، ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.

وتوجّه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019م في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء، بالدعاء للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، معرباً من جديد عن صادق تعاطف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أسر الضحايا وذويهم.

وأعرب الأمين العام عن أسمى عبارات تقدير منظمة التعاون الإسلامي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ وحكومتها وشعب نيوزيلندا، لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا، ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.

كما تعرب المنظمة عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهويتهم، ورفضها بشدة أيّ سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.

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العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها
سبق

جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ دعوة المنظمة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها، ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.

وتوجّه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019م في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء، بالدعاء للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، معرباً من جديد عن صادق تعاطف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أسر الضحايا وذويهم.

وأعرب الأمين العام عن أسمى عبارات تقدير منظمة التعاون الإسلامي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ وحكومتها وشعب نيوزيلندا، لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا، ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.

كما تعرب المنظمة عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهويتهم، ورفضها بشدة أيّ سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
12:00 PM

العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها

منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ دعوة المنظمة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها، ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.

وتوجّه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019م في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء، بالدعاء للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، معرباً من جديد عن صادق تعاطف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أسر الضحايا وذويهم.

وأعرب الأمين العام عن أسمى عبارات تقدير منظمة التعاون الإسلامي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ وحكومتها وشعب نيوزيلندا، لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا، ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.

كما تعرب المنظمة عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهويتهم، ورفضها بشدة أيّ سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.

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