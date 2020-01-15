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"أردوغان" يجدد تهديداته باحتلال ليبيا

اعتبر أن "حفتر" فرّ من موسكو

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، تهديداته باحتلال ليبيا.

وقال "أردوغان": "إن بلاده لن تتوانى عن تلقين خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا درسًا إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن "حفتر الانقلابي فر هاربًا من موسكو بعدما أخفقت المحادثات التي جرت أمس بينه وبين فائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ تسعة أشهر".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتلال ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" يجدد تهديداته باحتلال ليبيا
سبق

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، تهديداته باحتلال ليبيا.

وقال "أردوغان": "إن بلاده لن تتوانى عن تلقين خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا درسًا إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن "حفتر الانقلابي فر هاربًا من موسكو بعدما أخفقت المحادثات التي جرت أمس بينه وبين فائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ تسعة أشهر".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
04:04 PM

"أردوغان" يجدد تهديداته باحتلال ليبيا

اعتبر أن "حفتر" فرّ من موسكو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
11,321

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، تهديداته باحتلال ليبيا.

وقال "أردوغان": "إن بلاده لن تتوانى عن تلقين خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا درسًا إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن "حفتر الانقلابي فر هاربًا من موسكو بعدما أخفقت المحادثات التي جرت أمس بينه وبين فائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ تسعة أشهر".

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