وقال أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، إن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

واعتمد مجلس الجامعة برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى"كلية التمريض".

وافق مجلس جامعة الطائف برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ .

مجلس جامعة الطائف يعتمد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-14 وافق مجلس جامعة الطائف برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ . واعتمد مجلس الجامعة برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى"كلية التمريض". وقال أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، إن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم. وأكد "الطريسي" أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة عجلة رؤية المملكة 2030.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 09:07 PM

مجلس جامعة الطائف يعتمد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه أوصى بتحويل قسم التمريض إلى "كلية" بجلسته الأولى للعام الدراسي





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وافق مجلس جامعة الطائف برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه، وذلك خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ .

واعتمد مجلس الجامعة برنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوصى كذلك باعتماد تحويل مسمى "قسم التمريض" بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى مسمى"كلية التمريض".

وقال أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد بن نايف الطريسي، إن الموافقة على اعتماد برنامج ماجستير إعداد المعلم بجميع أقسامه تعد أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة الأول للعام الجامعي الحالي، جاءت لما يتضمنه هذا البرنامج من سياسة جديدة لإعداد المعلم، وتطويره وتأهيله للميدان بشكل أكثر كفاءة، لتطوير رسالة الأساس وهي التعليم.

وأكد "الطريسي" أهمية تطوير برامج إعداد المعلم باستمرار وفق المستجدات التربوية، ومواكبة عجلة رؤية المملكة 2030.