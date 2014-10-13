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"الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا

الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" لقيت مصرعها باستهداف سيارتها

نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية.

تفاصيل أكثر عن الواقعة هنا: https://sabq.org/5kLbR6

الخارجية الأمريكية هفرين تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا
سبق

نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية.

تفاصيل أكثر عن الواقعة هنا: https://sabq.org/5kLbR6

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
03:50 PM

"الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا

الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" لقيت مصرعها باستهداف سيارتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,082

نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية.

تفاصيل أكثر عن الواقعة هنا: https://sabq.org/5kLbR6

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