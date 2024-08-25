جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار

في أولى جلسات مجلسها للعام الجامعي الجديد وبرئاسة القحطاني

عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.