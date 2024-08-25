النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار

في أولى جلسات مجلسها للعام الجامعي الجديد وبرئاسة القحطاني

عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار
سبق

عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
03:13 PM

جامعة جازان تبتعث 153 معيدًا ومحاضرًا وتعتمد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار

في أولى جلسات مجلسها للعام الجامعي الجديد وبرئاسة القحطاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
122

عقد مجلس جامعة جازان، صباح اليوم الأحد، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات؛ منها الموافقة على تعيين ستة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لعدد 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين؛ للحصول على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعدد 15 طالبًا وطالبة، واعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,378
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,086
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,303

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة