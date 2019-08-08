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مؤسسات الطوافة تواصل ترتيبات استقبال وفرز ضيوف الرحمن في مِنى

بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تخدم الحجيج في شتى البقاع الطاهرة

واصلت مؤسسات الطوافة ترتيبات استقبال وتوزيع وفرز الحجاج الذين وصلوا إلى منى اليوم، استعداداً للمبيت في منى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتأتي أعمال مؤسسات الطوافة بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تقوم بأعمال كبيرة في خدمة الحجيج في شتى البقاع الطاهرة، ورصدت "سبق" مغرب اليوم مشاهد فرز وترتيب الحجاج الذين استبقوا اليوم الثامن وصولاً إلى منى لدى المطوفين بجوار مسجد الخيف.

يشار إلى أنه توافد حجاج بيت الله الحرام، مغرب اليوم، إلى مشعر منى استعداداً للمبيت فيها قبل يوم عرفة، ورصدت "سبق" في لقطات تظهر انسابية الحركة وسلاسة تنقلهم في مشعر منى، حيث بدأ المتوافدون اليوم استباقاً لليلة المبيت وهي ليلة التروية والتي تقول عنها المصادر الدينية إن المبيت فيها في الثامن من ذي الحجة يعتبر تأسياً بسنة النبي المصطفى.

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مؤسسات الطوافة تواصل ترتيبات استقبال وفرز ضيوف الرحمن في مِنى
سبق

واصلت مؤسسات الطوافة ترتيبات استقبال وتوزيع وفرز الحجاج الذين وصلوا إلى منى اليوم، استعداداً للمبيت في منى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتأتي أعمال مؤسسات الطوافة بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تقوم بأعمال كبيرة في خدمة الحجيج في شتى البقاع الطاهرة، ورصدت "سبق" مغرب اليوم مشاهد فرز وترتيب الحجاج الذين استبقوا اليوم الثامن وصولاً إلى منى لدى المطوفين بجوار مسجد الخيف.

يشار إلى أنه توافد حجاج بيت الله الحرام، مغرب اليوم، إلى مشعر منى استعداداً للمبيت فيها قبل يوم عرفة، ورصدت "سبق" في لقطات تظهر انسابية الحركة وسلاسة تنقلهم في مشعر منى، حيث بدأ المتوافدون اليوم استباقاً لليلة المبيت وهي ليلة التروية والتي تقول عنها المصادر الدينية إن المبيت فيها في الثامن من ذي الحجة يعتبر تأسياً بسنة النبي المصطفى.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:19 PM

مؤسسات الطوافة تواصل ترتيبات استقبال وفرز ضيوف الرحمن في مِنى

بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تخدم الحجيج في شتى البقاع الطاهرة

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
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واصلت مؤسسات الطوافة ترتيبات استقبال وتوزيع وفرز الحجاج الذين وصلوا إلى منى اليوم، استعداداً للمبيت في منى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتأتي أعمال مؤسسات الطوافة بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تقوم بأعمال كبيرة في خدمة الحجيج في شتى البقاع الطاهرة، ورصدت "سبق" مغرب اليوم مشاهد فرز وترتيب الحجاج الذين استبقوا اليوم الثامن وصولاً إلى منى لدى المطوفين بجوار مسجد الخيف.

يشار إلى أنه توافد حجاج بيت الله الحرام، مغرب اليوم، إلى مشعر منى استعداداً للمبيت فيها قبل يوم عرفة، ورصدت "سبق" في لقطات تظهر انسابية الحركة وسلاسة تنقلهم في مشعر منى، حيث بدأ المتوافدون اليوم استباقاً لليلة المبيت وهي ليلة التروية والتي تقول عنها المصادر الدينية إن المبيت فيها في الثامن من ذي الحجة يعتبر تأسياً بسنة النبي المصطفى.

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