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شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية

أسهمت في تدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الإرهابية

كشفت مقاطع فيديو تم تصويرها لحظة ضربات قوات التحالف ظهر اليوم، وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية الذعر والخوف على مراسل قناة "المسيرة"، وذهول عناصر حوثية بالشوارع.

وأظهرت مرارة الضربات العسكرية على عناصر المليشيا الحوثية بعد وصف أحدهم وفق مقطع الفيديو بأنها" قوية جداً جداً".

وذكرت قنوات إخبارية أن المواقع التي استهدفها ودمرها طيران التحالف: الكلية الحربية، وفج عطان، والحفا، وقاعدة الدليمي، ومركز الصيانة، ومعسكر النهدين.

مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية
سبق

كشفت مقاطع فيديو تم تصويرها لحظة ضربات قوات التحالف ظهر اليوم، وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية الذعر والخوف على مراسل قناة "المسيرة"، وذهول عناصر حوثية بالشوارع.

وأظهرت مرارة الضربات العسكرية على عناصر المليشيا الحوثية بعد وصف أحدهم وفق مقطع الفيديو بأنها" قوية جداً جداً".

وذكرت قنوات إخبارية أن المواقع التي استهدفها ودمرها طيران التحالف: الكلية الحربية، وفج عطان، والحفا، وقاعدة الدليمي، ومركز الصيانة، ومعسكر النهدين.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:16 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:47 PM

شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية

أسهمت في تدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الإرهابية

A A A
محمد الزامل - الرياض
6
4,230

كشفت مقاطع فيديو تم تصويرها لحظة ضربات قوات التحالف ظهر اليوم، وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية الذعر والخوف على مراسل قناة "المسيرة"، وذهول عناصر حوثية بالشوارع.

وأظهرت مرارة الضربات العسكرية على عناصر المليشيا الحوثية بعد وصف أحدهم وفق مقطع الفيديو بأنها" قوية جداً جداً".

وذكرت قنوات إخبارية أن المواقع التي استهدفها ودمرها طيران التحالف: الكلية الحربية، وفج عطان، والحفا، وقاعدة الدليمي، ومركز الصيانة، ومعسكر النهدين.

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