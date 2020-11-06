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شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

واحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جمال طبيعي

بدأ الزوار والمتنزهون بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعداد كبيرة؛ وهو ما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهًا للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق بوصفه واحدًا من أفضل المواقع السياحية؛ لما يتمتع به من جمال طبيعي؛ لذا يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية، وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن البلدية قامت بأعمال صيانة وتهيئة للكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين، وما زالت مستمرة في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة؛ وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص، لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية السعودية ٢٠٣٠. ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

الشقيق بحر الشقيق شاطئ الشقيق جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء
سبق

بدأ الزوار والمتنزهون بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعداد كبيرة؛ وهو ما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهًا للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق بوصفه واحدًا من أفضل المواقع السياحية؛ لما يتمتع به من جمال طبيعي؛ لذا يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية، وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن البلدية قامت بأعمال صيانة وتهيئة للكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين، وما زالت مستمرة في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة؛ وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص، لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية السعودية ٢٠٣٠. ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
11:06 PM

شاهد بالصور .. شاطئ الشقيق وجهة المتنزهين ومقصد الباحثين عن الدفء

واحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جمال طبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الشقيق
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4,263

بدأ الزوار والمتنزهون بالتوافد على شاطئ مركز الشقيق خلال هذه الأيام بأعداد كبيرة؛ وهو ما يؤكد أهمية شاطئ الشقيق بوصفه متنزهًا للأهالي والزائرين للمنطقة.

ويبرز شاطئ الشقيق بوصفه واحدًا من أفضل المواقع السياحية؛ لما يتمتع به من جمال طبيعي؛ لذا يشهد الشاطئ زيارة أعداد كبيرة خلال الإجازة الأسبوعية، وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن البلدية قامت بأعمال صيانة وتهيئة للكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين، وما زالت مستمرة في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة؛ وذلك لتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

وبيّن عطيف أن البلدية طرحت ٨٠ فرصة استثمارية لمواقع متعددة في منصة فرص، لافتًا إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقًا من رؤية السعودية ٢٠٣٠. ودعت بلدية الشقيق الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على سلامة المتنزهين من المواطنين والمقيمين.

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