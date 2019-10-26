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بالفيديو.. المناشير تقطع أغصان الأشجار الخضراء بالأفلاج.. والأهالي: "أين المحاسبة؟!"

طالبوا بتفعيل دور الرقابة على الأودية وفرض العقوبات الصارمة على المعتدين

وثَّق أحد المواطنين عصر اليوم تقطيع أحد ‏الأشخاص الأشجار ‏الخضراء في أودية الأفلاج في مشهد يتكرر بين الحين والآخر، يظهر فيه اعتداء هوامير الأشجار عليها بمناشير تجتز الأغصان الخضراء، وتقتلع جذور أشجار الأودية بهدف المكسب المادي دون تفرقة بين اليابس والأخضر منها.

وكان أحد المواطنين قد وثق عصر اليوم مقطع فيديو، ظهر فيه قيام أحد الأشخاص باقتلاع إحدى الأشجار بأودية ستارة بالأفلاج، وتقطيع أغصانها الخضراء، في مشهد قوبل بالرفض والاستغراب من الأهالي من عدم كبح ذلك الهجوم على أشجار الأودية بالمحافظة، ومعاقبة المعتدين.

وطالب الأهالي بتفعيل دور الرقابة على الأودية، وفرض العقوبات الصارمة على المعتدين على أشجار الأودية، أو تكليف أهالي المنطقة بوظائف لمراقبة البيئة، والإبلاغ عن المعتدين.

الأفلاج تقطيع الأشجار

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بالفيديو.. المناشير تقطع أغصان الأشجار الخضراء بالأفلاج.. والأهالي: "أين المحاسبة؟!"
سبق

وثَّق أحد المواطنين عصر اليوم تقطيع أحد ‏الأشخاص الأشجار ‏الخضراء في أودية الأفلاج في مشهد يتكرر بين الحين والآخر، يظهر فيه اعتداء هوامير الأشجار عليها بمناشير تجتز الأغصان الخضراء، وتقتلع جذور أشجار الأودية بهدف المكسب المادي دون تفرقة بين اليابس والأخضر منها.

وكان أحد المواطنين قد وثق عصر اليوم مقطع فيديو، ظهر فيه قيام أحد الأشخاص باقتلاع إحدى الأشجار بأودية ستارة بالأفلاج، وتقطيع أغصانها الخضراء، في مشهد قوبل بالرفض والاستغراب من الأهالي من عدم كبح ذلك الهجوم على أشجار الأودية بالمحافظة، ومعاقبة المعتدين.

وطالب الأهالي بتفعيل دور الرقابة على الأودية، وفرض العقوبات الصارمة على المعتدين على أشجار الأودية، أو تكليف أهالي المنطقة بوظائف لمراقبة البيئة، والإبلاغ عن المعتدين.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
09:10 PM

بالفيديو.. المناشير تقطع أغصان الأشجار الخضراء بالأفلاج.. والأهالي: "أين المحاسبة؟!"

طالبوا بتفعيل دور الرقابة على الأودية وفرض العقوبات الصارمة على المعتدين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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وثَّق أحد المواطنين عصر اليوم تقطيع أحد ‏الأشخاص الأشجار ‏الخضراء في أودية الأفلاج في مشهد يتكرر بين الحين والآخر، يظهر فيه اعتداء هوامير الأشجار عليها بمناشير تجتز الأغصان الخضراء، وتقتلع جذور أشجار الأودية بهدف المكسب المادي دون تفرقة بين اليابس والأخضر منها.

وكان أحد المواطنين قد وثق عصر اليوم مقطع فيديو، ظهر فيه قيام أحد الأشخاص باقتلاع إحدى الأشجار بأودية ستارة بالأفلاج، وتقطيع أغصانها الخضراء، في مشهد قوبل بالرفض والاستغراب من الأهالي من عدم كبح ذلك الهجوم على أشجار الأودية بالمحافظة، ومعاقبة المعتدين.

وطالب الأهالي بتفعيل دور الرقابة على الأودية، وفرض العقوبات الصارمة على المعتدين على أشجار الأودية، أو تكليف أهالي المنطقة بوظائف لمراقبة البيئة، والإبلاغ عن المعتدين.

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