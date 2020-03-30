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"المطلق": عدم الذهاب للآباء في هذه الغمة ليس عقوقًا.. ويا حبذا لو فعلتم هذا

دعا للتحلي بالصبر إلى أن تزول وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا؛ داعيًا في هذا الصدد إلى التحلي بالصبر إلى أن تزول هذه الغمة بإذن الله وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية.

وقال "المطلق"، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على تساؤل أن بعض كبار السن يطلبون من أبنائهم ضرورة زيارتهم لهم وهم يخشون عليهم من العدوى؛ فهل عدم الذهاب يُعتبر عقوقًا؟: "بعض الأمهات تُرَتب زيارات أسبوعية لأبنائهم مع أسرهم، وهي تظن أن الوقت الآن كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.. لا يجوز اجتماعات الناس لأن الوقاية خير من العلاج"؛ متسائلًا: "لماذا نعرّض أنفسنا وأطفالنا لخطر العدوى بهذا المرض ونذهب نجتمع عند أمهاتنا وآبائنا؟".

وأكد أن "عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا أبدًا، فهم محسنون لآبائهم خاصة كبار السن، إذا أصيبوا بفيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات صحية"؛ محذرًا من أن هذه الاجتماعات العائلية التي تضم الأجداد والأبناء والأحفاد والخدم في مكان واحد -مع الانتشار السريع للعدوى بهذا الفيروس- قد تحصل عنه لا قدر الله إصابة لأحدهم؛ وبالتالي تنتشر العدوى بينهم بشكل سريع".

وبخصوص ضرورة ذهاب الابن لأمه لقضاء احتياجاتها الضرورية، قال "المطلق": "لا بأس أن يذهب مع الالتزام بالاحتياطات الصحية"؛ لكن "المطلق" حبذ أن يُقنع والدته بعدم جدوى مجيئه إليها حتى لا ينقل إليها العدوى من منطلق محبته وخشيته عليها.

الدكتور عبدالله بن محمد المطلق برنامج فتاوى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": عدم الذهاب للآباء في هذه الغمة ليس عقوقًا.. ويا حبذا لو فعلتم هذا
سبق

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا؛ داعيًا في هذا الصدد إلى التحلي بالصبر إلى أن تزول هذه الغمة بإذن الله وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية.

وقال "المطلق"، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على تساؤل أن بعض كبار السن يطلبون من أبنائهم ضرورة زيارتهم لهم وهم يخشون عليهم من العدوى؛ فهل عدم الذهاب يُعتبر عقوقًا؟: "بعض الأمهات تُرَتب زيارات أسبوعية لأبنائهم مع أسرهم، وهي تظن أن الوقت الآن كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.. لا يجوز اجتماعات الناس لأن الوقاية خير من العلاج"؛ متسائلًا: "لماذا نعرّض أنفسنا وأطفالنا لخطر العدوى بهذا المرض ونذهب نجتمع عند أمهاتنا وآبائنا؟".

وأكد أن "عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا أبدًا، فهم محسنون لآبائهم خاصة كبار السن، إذا أصيبوا بفيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات صحية"؛ محذرًا من أن هذه الاجتماعات العائلية التي تضم الأجداد والأبناء والأحفاد والخدم في مكان واحد -مع الانتشار السريع للعدوى بهذا الفيروس- قد تحصل عنه لا قدر الله إصابة لأحدهم؛ وبالتالي تنتشر العدوى بينهم بشكل سريع".

وبخصوص ضرورة ذهاب الابن لأمه لقضاء احتياجاتها الضرورية، قال "المطلق": "لا بأس أن يذهب مع الالتزام بالاحتياطات الصحية"؛ لكن "المطلق" حبذ أن يُقنع والدته بعدم جدوى مجيئه إليها حتى لا ينقل إليها العدوى من منطلق محبته وخشيته عليها.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:12 PM

"المطلق": عدم الذهاب للآباء في هذه الغمة ليس عقوقًا.. ويا حبذا لو فعلتم هذا

دعا للتحلي بالصبر إلى أن تزول وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
16,641

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا؛ داعيًا في هذا الصدد إلى التحلي بالصبر إلى أن تزول هذه الغمة بإذن الله وتعود الاجتماعات العائلية والتجمعات الأسرية.

وقال "المطلق"، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على تساؤل أن بعض كبار السن يطلبون من أبنائهم ضرورة زيارتهم لهم وهم يخشون عليهم من العدوى؛ فهل عدم الذهاب يُعتبر عقوقًا؟: "بعض الأمهات تُرَتب زيارات أسبوعية لأبنائهم مع أسرهم، وهي تظن أن الوقت الآن كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.. لا يجوز اجتماعات الناس لأن الوقاية خير من العلاج"؛ متسائلًا: "لماذا نعرّض أنفسنا وأطفالنا لخطر العدوى بهذا المرض ونذهب نجتمع عند أمهاتنا وآبائنا؟".

وأكد أن "عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا أبدًا، فهم محسنون لآبائهم خاصة كبار السن، إذا أصيبوا بفيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات صحية"؛ محذرًا من أن هذه الاجتماعات العائلية التي تضم الأجداد والأبناء والأحفاد والخدم في مكان واحد -مع الانتشار السريع للعدوى بهذا الفيروس- قد تحصل عنه لا قدر الله إصابة لأحدهم؛ وبالتالي تنتشر العدوى بينهم بشكل سريع".

وبخصوص ضرورة ذهاب الابن لأمه لقضاء احتياجاتها الضرورية، قال "المطلق": "لا بأس أن يذهب مع الالتزام بالاحتياطات الصحية"؛ لكن "المطلق" حبذ أن يُقنع والدته بعدم جدوى مجيئه إليها حتى لا ينقل إليها العدوى من منطلق محبته وخشيته عليها.

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