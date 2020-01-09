تنظيم ورشة نقاش عن نظام المشتريات الحكومية الجديد بمكة

أقيمت بفرع وزارة البيئة لتدريب عدد من الممارسين وتأهيلهم

أقيمت ورشة نقاش عن نظام المشتريات الحكومية الجديد بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس.

وحضر الورشة، مدير عام المشتريات والعقود بوزارة البيئة والمياه والزراعة إبراهيم بن محمد التميمي، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الخدمات المشتركة والشؤون المالية بفرع منطقة مكة المكرمة سحيم العلياني وعدد من ممارسي المشتريات.

وتتركز الجهود على تدريب ممارسي المشتريات على النظام الجديد ولوائحه الداعمة إجرائيًا وتقنيًا، ثم تأهيل عدد منهم ليكونوا سفراء في جهاتهم؛ بهدف تقديم الدعم وضمان سير عملية الانتقال للنظام الجديد بكل سلاسة من خلال إجراء التدريب لمنسوبي الجهة ونقل المعرفة لهم، ورفع التقارير اللازمة، وتنفيذ أنشطة التواصل والتحفيز، بالإضافة للتوجيه والدعم الفني، مما يكفل ضمان تطبيق النظام الجديد بالشكل الأمثل الذي يسهم في تحقيق النظام لأهدافه.

يذكر أن تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بدأ في الأول من شهر ديسمبر 2019م؛ وأصبحت أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية.

ويُعدّ النظام الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، خطوة مهمة لتعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها "وطن طموح" وبرنامجها "تحقيق التوازن المالي" من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.