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مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان

هذه خطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" عبر وساطة جنوب السودان.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام للمجلس، في بيان صدر الليلة الماضية، أن "هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار"، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء السودان كافة وتعزيز وحدته الوطنية.

ووفق روسيا اليوم، شدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون "الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان".

ووقعت الحكومة السودانية أمس الإثنين، اتفاق السلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة قال عنها محللون إنها مهمة في طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد، لحل الصراعات الأهلية المتعددة وعميقة الجذور.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان
سبق

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" عبر وساطة جنوب السودان.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام للمجلس، في بيان صدر الليلة الماضية، أن "هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار"، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء السودان كافة وتعزيز وحدته الوطنية.

ووفق روسيا اليوم، شدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون "الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان".

ووقعت الحكومة السودانية أمس الإثنين، اتفاق السلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة قال عنها محللون إنها مهمة في طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد، لحل الصراعات الأهلية المتعددة وعميقة الجذور.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:01 PM

مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان

هذه خطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" عبر وساطة جنوب السودان.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام للمجلس، في بيان صدر الليلة الماضية، أن "هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار"، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء السودان كافة وتعزيز وحدته الوطنية.

ووفق روسيا اليوم، شدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون "الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان".

ووقعت الحكومة السودانية أمس الإثنين، اتفاق السلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة قال عنها محللون إنها مهمة في طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد، لحل الصراعات الأهلية المتعددة وعميقة الجذور.

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