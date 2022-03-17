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وزير الاقتصاد الألماني: تداعيات "كورونا" ستمتد إلى نهاية مايو

"ألتماير": لا أوصي بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي قريباً

توقّع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير؛ أن تستمر الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو 2020.

وقال ألتماير، في تصريح لشبكة "RTL" الألمانية، نقلته "رويترز"، صباح اليوم الثلاثاء: "أتوقع أننا سنكون مضطرين لمواجهة التداعيات (الناجمة عن الفيروس) على مدار شهرَي أبريل ومايو".

وأوضح أنه يتوقع أن يكون هناك "عدد كبير للإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية وباءً عاماً.

وتابع ألتماير: "لهذا السبب لا أوصي أحداً بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي بعد مرور 8 أيام".

وسُجلت في العالم حتى صباح الثلاثاء 183062 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بينها 79891 وفاة، فيما ضرب التفشي، الذي تسبّب في مشكلات اقتصادية كبيرة عالمياً، نحو 150 دولة.

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الاقتصاد الألماني: تداعيات "كورونا" ستمتد إلى نهاية مايو
سبق

توقّع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير؛ أن تستمر الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو 2020.

وقال ألتماير، في تصريح لشبكة "RTL" الألمانية، نقلته "رويترز"، صباح اليوم الثلاثاء: "أتوقع أننا سنكون مضطرين لمواجهة التداعيات (الناجمة عن الفيروس) على مدار شهرَي أبريل ومايو".

وأوضح أنه يتوقع أن يكون هناك "عدد كبير للإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية وباءً عاماً.

وتابع ألتماير: "لهذا السبب لا أوصي أحداً بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي بعد مرور 8 أيام".

وسُجلت في العالم حتى صباح الثلاثاء 183062 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بينها 79891 وفاة، فيما ضرب التفشي، الذي تسبّب في مشكلات اقتصادية كبيرة عالمياً، نحو 150 دولة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:08 PM

وزير الاقتصاد الألماني: تداعيات "كورونا" ستمتد إلى نهاية مايو

"ألتماير": لا أوصي بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير؛ أن تستمر الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو 2020.

وقال ألتماير، في تصريح لشبكة "RTL" الألمانية، نقلته "رويترز"، صباح اليوم الثلاثاء: "أتوقع أننا سنكون مضطرين لمواجهة التداعيات (الناجمة عن الفيروس) على مدار شهرَي أبريل ومايو".

وأوضح أنه يتوقع أن يكون هناك "عدد كبير للإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية وباءً عاماً.

وتابع ألتماير: "لهذا السبب لا أوصي أحداً بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي بعد مرور 8 أيام".

وسُجلت في العالم حتى صباح الثلاثاء 183062 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ بينها 79891 وفاة، فيما ضرب التفشي، الذي تسبّب في مشكلات اقتصادية كبيرة عالمياً، نحو 150 دولة.

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