ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 256 شخصًا

بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.. 11 من مختبرات غير معتمدة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 256 شخصًا .



جاء في تقرير وزارة الصحة، حتى تاريخ 23 مارس 2020، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.



ووفق روسيا اليوم كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري.



و"حرصًا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه".



كما شددت الوزارة في بيانها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام.