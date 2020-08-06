النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها

التغريدة تضمنت مقطع فيديو مدته 53 ثانية عرض مناظر منوعة للمحافظة

قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.

وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.

‏https://twitter.com/Badermasaker/status/1291432449260519425?s=19

محافظة فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها
سبق

قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.

وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.

‏https://twitter.com/Badermasaker/status/1291432449260519425?s=19

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
11:59 PM

"العساكر" مغردًا: "فيفاء".. مدرجات زراعية تبهج النظر وقمم تأسرك ببهائها

التغريدة تضمنت مقطع فيديو مدته 53 ثانية عرض مناظر منوعة للمحافظة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
4,509

قال بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "فيفاء.. الجمال في صورٍ مبهرة من بلادي.. مدرجات زراعية تبهج النظر.. وقمم تأسرك ببهائها".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو مدته 53 ثانية؛ عرض مناظر منوعة لمحافظة فيفاء، وذكر فيه موقع فيفاء الجغرافي، وقمة العبسية الأعلى، وأبرز المحاصيل الزراعية، وما يميز المحافظة من مدرجات زراعية، وأنها موطن البن الخولاني الأصيل، ونجاح تجربة زراعة شجرة الكاكاو في المحافظة.

وتعد جبال فيفاء جنوب السعودية، وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المملكة ومن خارجها، لما تحتويه من طبيعة بِكر خلاّبة، ولما لجوّها العليل من ميزة نادرة، لاعتداله طيلة أيام العام، كما أن الضباب لا يكاد يفارق سفوح قممها، لذلك تلقب بـ"معشوقة الضباب"، كما تدعى يسمونها بـ"جارة القمر" لجبالها الشاهقة التي تبدو وكأنها بجانب القمر ليلاً.

‏https://twitter.com/Badermasaker/status/1291432449260519425?s=19

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة