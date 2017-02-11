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الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف الصراع في سوريا

لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 أمس

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6%مقابل الدولار اليوم، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد في العنف بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال غربي سوريا.

وأوضحت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الليرة ضعفت لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

الليرة التركية تهبط مخاوف الصراع في سوريا

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الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف الصراع في سوريا
سبق

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6%مقابل الدولار اليوم، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد في العنف بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال غربي سوريا.

وأوضحت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الليرة ضعفت لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
01:57 PM

الليرة التركية تهبط بسبب مخاوف الصراع في سوريا

لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجعت الليرة التركية نحو 0.6%مقابل الدولار اليوم، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد في العنف بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال غربي سوريا.

وأوضحت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الليرة ضعفت لتسجل 6.04250 للدولار مقارنة مع 6.0075 في إغلاق الاثنين. وتنامت تقلبات العملة منذ تراجع حاد أواخر معاملات الجمعة.

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