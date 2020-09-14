وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته.

تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث.

غرق شاب أثناء السباحة في بحر الليث وفرق الإنقاذ تبحث عنه عوض الفهمي سبق 2020-09-14 تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث. وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الواقعة لاحقًا.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 09:52 PM

غرق شاب أثناء السباحة في بحر الليث وفرق الإنقاذ تبحث عنه متنزهون أبلغوا حرس الحدود .. ولم تعرف هويته حتى الآن





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تبحث فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث.

وتفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار، وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع عن الواقعة لاحقًا.