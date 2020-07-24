بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022
أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.
بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-24
أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
10:46 PM
بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022
أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.