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"الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامته

قالت: الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق.. دون تفاصيل

أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.

والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.

وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامته
سبق

أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.

والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.

وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:09 AM

"الخارجية الإسرائيلية" تؤكّد أنباء العثور على جثة السفير الصيني بمقر إقامته

قالت: الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق.. دون تفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,093

أكّدت وزارة الخارجية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور، اليوم الأحد، على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في؛ داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن دو (58 عاماً)؛ عُثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في الحادث.

والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ- شرقي الصين، عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.

وبدأ دو؛ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة، مثل إدارة الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وشغل أيضاً مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.

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