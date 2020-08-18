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وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة

جاء بعد فشل مجلس الأمن إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع) بهدف الإضرار المتعمّد بالمدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية‏ كافة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، ويُعدّ ضوءاً أخضرَ لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

وأشار الإرياني إلى أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، تُعدّ جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

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وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة
سبق

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع) بهدف الإضرار المتعمّد بالمدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية‏ كافة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، ويُعدّ ضوءاً أخضرَ لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

وأشار الإرياني إلى أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، تُعدّ جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:28 AM

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة

جاء بعد فشل مجلس الأمن إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع) بهدف الإضرار المتعمّد بالمدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية‏ كافة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، ويُعدّ ضوءاً أخضرَ لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

وأشار الإرياني إلى أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، تُعدّ جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

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