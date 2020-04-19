الفيفا يبرئ ساحة الأهلي في قضية انتقال عبدالله السعيد لنادي بيراميدز

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا يقضي بسلامة موقف النادي الأهلي في قضية انتقال الدولي المصري عبدالله السعيد إلى نادي بيراميدز وعدم تغريمه مليوني دولار.

وكان نادي الأهلي المصري قد قام برفع قضية في أكتوبر العام الماضي 2019 على نادي الأهلي السعودي يطالبه فيها بقيمة الشرط الجزائي المقدرة بمليوني دولار في حال عاد اللاعب عبدالله السعيد لأي نادٍ في الدوري المصري غير الأهلي.

يُشار إلى أن النادي المصري اشترط بأحد بنوده الرئيسة لانتقال اللاعب إلى الدوري السعودي أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادٍ مصري طوال فترة تعاقده مع الأهلي السعودي وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته مليونا دولار.

وجاء رد "الفيفا" الذي تلقاه الأهلي المصري أنه قام باستطلاع موقف الأهلي السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، وبالتالي لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصري، وبالتالي بات الأمر شأنًا داخليًا والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدمت إدارة النادي الأهلي اليوم بدورها بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع الأهلي السعودي وعاد للانضمام لنادٍ مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص.

يُذكر أن اللاعب انضم لصفوف الأهلي السعودي في صيف 2018 قبل أن يعود مجددًا للدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية 2019، وقد خاض عبد الله السعيد مع أهلي جدة 14 مباراة بإجمالي 1096 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.