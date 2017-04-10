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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

إيران: 122 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4232

عدد الإصابات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 68192 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، إلى 4232 حالة، بعد تسجيل 112 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور؛ بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 68192 حالة.

ووفق وكالة أنباء "إرنا"، أفاد "جهانبور"؛ بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 35 ألفاً و465 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران: 122 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4232
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، إلى 4232 حالة، بعد تسجيل 112 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور؛ بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 68192 حالة.

ووفق وكالة أنباء "إرنا"، أفاد "جهانبور"؛ بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 35 ألفاً و465 حالات.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:02 PM

إيران: 122 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4232

عدد الإصابات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 68192 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، إلى 4232 حالة، بعد تسجيل 112 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور؛ بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 68192 حالة.

ووفق وكالة أنباء "إرنا"، أفاد "جهانبور"؛ بأن عدد المتعافين ارتفع إلى 35 ألفاً و465 حالات.

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