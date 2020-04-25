الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بلا وفيات لليوم السابع

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

أعلنت الصين، اليوم السبت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة، لليوم السابع على التوالي.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن من بين الحالات الـ 12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء، ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان- وسط البلاد، في ديسمبر الماضي.