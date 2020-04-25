النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بلا وفيات لليوم السابع

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

أعلنت الصين، اليوم السبت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة، لليوم السابع على التوالي.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن من بين الحالات الـ 12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء، ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان- وسط البلاد، في ديسمبر الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بلا وفيات لليوم السابع
سبق

أعلنت الصين، اليوم السبت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة، لليوم السابع على التوالي.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن من بين الحالات الـ 12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء، ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان- وسط البلاد، في ديسمبر الماضي.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:17 AM

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بلا وفيات لليوم السابع

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,558

أعلنت الصين، اليوم السبت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة، لليوم السابع على التوالي.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن من بين الحالات الـ 12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء، ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان- وسط البلاد، في ديسمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة