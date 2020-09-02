النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة

المستوى الأول للمنظمات غير الربحية

منحت منظمة CES البريطانية، جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي"، الشهادة الدولية المعتمدة "ربيز" في الجودة، المستوى الأول للمنظمات غير الربحية.

يأتي ذلك لما حققته من تطبيق جميع معايير الجودة: "التخطيط- الحوكمة- القيادة والإدارة- الخدمة الموجهة للمستخدم- إدارة العاملين- التعليم والتطوير- إدارة المال- إدارة الموارد- التواصل والترويج- العمل مع الآخرين- المراقبة والتقييم- النتائج"، في النظام الذي تعتمده المنظمة، ضمن حفل مرئي عن بعد، أقيم الثلاثاء الموافق 25/08/2020م.

وعملت الجمعية على تطبيق معايير الجودة وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة تحت إشراف مستشارين متخصصين، بالشراكة مع مركز "نماء التميز" للاستشارات الإدارية.

وزار الجمعية في وقت سابق، مقيّم من قبل شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة الوكيل الحصري لنظم "ربيز للجودة" بالمملكة العربية السعودية، للتحقق من الشواهد المرئية والمنهجيات المعتمدة، ثم أوصى بمنح الجمعية شهادة الجودة الخاصة بالمنظمات غير الربحية "ربيز" كأول جمعية خيرية في المدينة المنورة.

وأنشأت الجمعية بالتعاون مع مركز نماء التميز للاستشارات الإدارية مركزًا خاصًّا لضمان الجودة وقياس الأداء، ضمن خطة مجتمعي الاستراتيجية التي كان أحد أهدافها استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها؛ باعتبار الجمعيات أحد الأضلع الثابتة في القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص.

وتسعى الجمعية إلى تطبيق معايير الجودة في القطاع غير الربحي لتحقيق رسالتها، وهي أن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها للمجتمع بالمدينة المنورة ذات جودة عالية ووفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاته، وما زالت تطور أنظمتها وبنيتها التحتية الإدارية والتقنية باستمرار لمواكبة التغيير والتطوير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة
سبق

منحت منظمة CES البريطانية، جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي"، الشهادة الدولية المعتمدة "ربيز" في الجودة، المستوى الأول للمنظمات غير الربحية.

يأتي ذلك لما حققته من تطبيق جميع معايير الجودة: "التخطيط- الحوكمة- القيادة والإدارة- الخدمة الموجهة للمستخدم- إدارة العاملين- التعليم والتطوير- إدارة المال- إدارة الموارد- التواصل والترويج- العمل مع الآخرين- المراقبة والتقييم- النتائج"، في النظام الذي تعتمده المنظمة، ضمن حفل مرئي عن بعد، أقيم الثلاثاء الموافق 25/08/2020م.

وعملت الجمعية على تطبيق معايير الجودة وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة تحت إشراف مستشارين متخصصين، بالشراكة مع مركز "نماء التميز" للاستشارات الإدارية.

وزار الجمعية في وقت سابق، مقيّم من قبل شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة الوكيل الحصري لنظم "ربيز للجودة" بالمملكة العربية السعودية، للتحقق من الشواهد المرئية والمنهجيات المعتمدة، ثم أوصى بمنح الجمعية شهادة الجودة الخاصة بالمنظمات غير الربحية "ربيز" كأول جمعية خيرية في المدينة المنورة.

وأنشأت الجمعية بالتعاون مع مركز نماء التميز للاستشارات الإدارية مركزًا خاصًّا لضمان الجودة وقياس الأداء، ضمن خطة مجتمعي الاستراتيجية التي كان أحد أهدافها استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها؛ باعتبار الجمعيات أحد الأضلع الثابتة في القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص.

وتسعى الجمعية إلى تطبيق معايير الجودة في القطاع غير الربحي لتحقيق رسالتها، وهي أن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها للمجتمع بالمدينة المنورة ذات جودة عالية ووفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاته، وما زالت تطور أنظمتها وبنيتها التحتية الإدارية والتقنية باستمرار لمواكبة التغيير والتطوير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:06 PM

جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة

المستوى الأول للمنظمات غير الربحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
30

منحت منظمة CES البريطانية، جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي"، الشهادة الدولية المعتمدة "ربيز" في الجودة، المستوى الأول للمنظمات غير الربحية.

يأتي ذلك لما حققته من تطبيق جميع معايير الجودة: "التخطيط- الحوكمة- القيادة والإدارة- الخدمة الموجهة للمستخدم- إدارة العاملين- التعليم والتطوير- إدارة المال- إدارة الموارد- التواصل والترويج- العمل مع الآخرين- المراقبة والتقييم- النتائج"، في النظام الذي تعتمده المنظمة، ضمن حفل مرئي عن بعد، أقيم الثلاثاء الموافق 25/08/2020م.

وعملت الجمعية على تطبيق معايير الجودة وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة تحت إشراف مستشارين متخصصين، بالشراكة مع مركز "نماء التميز" للاستشارات الإدارية.

وزار الجمعية في وقت سابق، مقيّم من قبل شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة الوكيل الحصري لنظم "ربيز للجودة" بالمملكة العربية السعودية، للتحقق من الشواهد المرئية والمنهجيات المعتمدة، ثم أوصى بمنح الجمعية شهادة الجودة الخاصة بالمنظمات غير الربحية "ربيز" كأول جمعية خيرية في المدينة المنورة.

وأنشأت الجمعية بالتعاون مع مركز نماء التميز للاستشارات الإدارية مركزًا خاصًّا لضمان الجودة وقياس الأداء، ضمن خطة مجتمعي الاستراتيجية التي كان أحد أهدافها استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها؛ باعتبار الجمعيات أحد الأضلع الثابتة في القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص.

وتسعى الجمعية إلى تطبيق معايير الجودة في القطاع غير الربحي لتحقيق رسالتها، وهي أن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها للمجتمع بالمدينة المنورة ذات جودة عالية ووفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاته، وما زالت تطور أنظمتها وبنيتها التحتية الإدارية والتقنية باستمرار لمواكبة التغيير والتطوير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,482
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,644
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,185

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة