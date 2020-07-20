حصل مشعل بن شجاع شليويح الطوالة، على درجة الماجستير الإكلينيكي "تمريض القلب والأوعية الدموية" من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم.
"الطوالة" ينال الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية
حصل مشعل بن شجاع شليويح الطوالة، على درجة الماجستير الإكلينيكي "تمريض القلب والأوعية الدموية" من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم.
اعلان
"الطوالة" ينال الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدمويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-20
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
05:04 PM
"الطوالة" ينال الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية
حصل مشعل بن شجاع شليويح الطوالة، على درجة الماجستير الإكلينيكي "تمريض القلب والأوعية الدموية" من مركز الأمير سلطان للطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,912
91 مليار ..
29 يناير
19,398
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,026
53.8 مليار
31 يوليو
44,177
يبيع العسل بلسان خل...!
عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة
حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا
غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل
ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية
أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر
جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي
علي آل شرمة
أكسجين السياحة
ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟
حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!
غسان محمد عسيلان