الأمن البيئي يضبط مخالفيْن بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى الجهات المختصة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة، مواطنيْن مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على مركبتين.. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم إحالتهما إلى الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية -ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة- في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.