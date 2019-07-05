"أخضر 16 عاماً " يلاقي الكويت في بطولة غرب آسيا للناشئين

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.

ميدانياً، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء أمس بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبقوا خلالها تمارين جمل تكتيكية، أعقبها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجومياً.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين يأتي منتخب الكويت ثانياً، ويحتل منتخب العراق المركز الثالث.