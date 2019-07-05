النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخضر 16 عاماً " يلاقي الكويت في بطولة غرب آسيا للناشئين

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.

ميدانياً، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء أمس بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبقوا خلالها تمارين جمل تكتيكية، أعقبها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجومياً.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين يأتي منتخب الكويت ثانياً، ويحتل منتخب العراق المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أخضر 16 عاماً " يلاقي الكويت في بطولة غرب آسيا للناشئين
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.

ميدانياً، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء أمس بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبقوا خلالها تمارين جمل تكتيكية، أعقبها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجومياً.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين يأتي منتخب الكويت ثانياً، ويحتل منتخب العراق المركز الثالث.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
12:34 AM

"أخضر 16 عاماً " يلاقي الكويت في بطولة غرب آسيا للناشئين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الجمعة مباراته الثانية ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الكويت تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.

ميدانياً، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء أمس بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبقوا خلالها تمارين جمل تكتيكية، أعقبها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجومياً.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين يأتي منتخب الكويت ثانياً، ويحتل منتخب العراق المركز الثالث.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,620
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,457
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة