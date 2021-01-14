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"الجدعان" يشارك في ورشة عمل حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية

نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي Mercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وما أفرزته من توصيات.
كما شارك في الورشة أيضاً وزراء وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وعدد من الصناديق العربية.
وافتتح ورشة العمل الدكتور بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.
من جانبها أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الورشة عن أملها في أن تحقق المؤسسات المالية العربية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في مجال تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية، ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل.

وزير المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يشارك في ورشة عمل حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية
سبق

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي Mercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وما أفرزته من توصيات.
كما شارك في الورشة أيضاً وزراء وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وعدد من الصناديق العربية.
وافتتح ورشة العمل الدكتور بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.
من جانبها أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الورشة عن أملها في أن تحقق المؤسسات المالية العربية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في مجال تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية، ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
04:34 PM

"الجدعان" يشارك في ورشة عمل حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية

نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمي Mercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وما أفرزته من توصيات.
كما شارك في الورشة أيضاً وزراء وممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وعدد من الصناديق العربية.
وافتتح ورشة العمل الدكتور بدر السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.
من جانبها أعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الورشة عن أملها في أن تحقق المؤسسات المالية العربية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في مجال تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية، ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل.

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